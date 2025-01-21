Okan Buruk'tan Gabriel Sara kararı!

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası müsabakasında sakatlanan Gabriel Sara, ligde 2 maç kaçırdı. Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev karşılaşması için akıbeti merak edilen futbolcu için son karar verildi.

, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Gabriel Sara kararı!
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21 Ocak 2025 09:26
Galatasaray'ın ligde oynadığı son 2 maçta Gabriel Sara'nın yokluğu fazlasıyla hissedildi.

Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Brezilyalı yıldız, ligde Başakşehir ve Hatayspor karşılaşmalarını kaçırdı.

Gabriel Sara'nın geri dönüşüne ilişkin geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Okan Buruk, "Şu anda son idman için Yener hocayla konuşacağız. Şu anda net bir şey yok. Yarın kadroda olup olmayacağıyla ilgili bir toplantı yapacağız. Onun dışında fazla eksiğimiz yok. Durumuna bugünkü antrenman öncesinde bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet'ye yer alan habere göre, Gabriel Sara, Avrupa Ligi'nde ilk 8 için kritik öneme sahip Dinamo Kiev maçında riske edilmeyecek.

Sarı-kırmızılıların hedefi 25 yaşındaki futbolcuyu Konyaspor maçına yetiştirmek.

Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Sara, 2 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi. 

 
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