Okan Buruk: "Burada olmaktan dolayı hem heyecanlıyız hem de bir Türk takımı olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Galatasaray'ın bu turnuvada olması çok değerli. Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları sadece 5 kez Devler Ligi'nde gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz."



Okan Buruk: "Hücumdaki oyuncuları çok hızlı. Çok çabuk kalemize gelebiliyorlar. Oyuncularıma güveniyorum. Burada yine Türk taraftarlar da burada olacaktır. Onların da desteğiyle ilk maçta olduğu gibi iyi bir futbol oynayıp skoru bulmak istiyoruz."



Barış Alper Yılmaz: "İki taraf içinde çok önemli ve zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız. İlk maçta çok iyi bir Galatasaray vardı ama pozisyonları değerlendiremedik. Umarım yarın da aynı performansı sahaya yansıtacağız. Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa'da başarı var. Umarım kazanarak taraftarlarımızı mutlu ederiz."



Okan Buruk: "Beklentimiz her maçtan galip ayrılmak. Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Planımız hazır. Kendi seyircimizin önünde biraz daha farklı bir oyun vardı. Rakibimizi analiz ettik. Doğru bir şekilde oynayacağız. Planlarımız, hem pozisyona girmek hem de girdiğimiz pozisyonları gole çevirmek. Kopenhag maçında da çok pozisyona girdik ama skora ulaşmadık. İç saha dış saha farkı olsa da Galatasaray sahada kazanmak için elinden geleni yapacak. Bayern Münih'in gücünü biliyoruz. Bu anlamda savunma gücümüz de ön planda olacak."



Okan Buruk: "Muslera antrenmanda bizimle birlikteydi. Olumsuz bir şey olmadı. Yarın bakıp son kararı vereceğiz. Doktorumuz oynadığı takdirde herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Yarın onunla da görüşüp son kararı vereceğiz."



Barış Alper Yılmaz: "Her maça farklı farklı bakmıyorum. Performansımda iniş çıkışlar oluyor. Sadece hocamın bana verdiği taktiği sahada uygulamaya çalışıyorum."



Barış Alper Yılmaz: "Anlık değil, süreç olarak bakıyorum. Hocam ile sürekli iletişim içindeyim. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum. Ne kadar faydalı olursam o kadar mutlu olurum."



Okan Buruk: "Bir önceki maçı seyrettik. Oyuncularımıza analizleri dün gösterdik. Net olan bir şey var. İlk 45 ile ikinci 45 arasında fark vardı. Genel olarak ilk yarı ile ikinci yarı arasında çok fark vardı. Bu sene bunu çok fazla yaşadık. Bizim bu süreyi yukarı çekmemiz gerekiyor. Bu kadar çok pozisyona girip golü bulmak gerekiyor. Gol beklentimizi de Bayern maçında arttırmıştık. 1 farkla ikinci yarıya girebilseydik daha farklı olabilirdi. Ben de çok eleştiri aldım değişikliklerle ilgili bu da normal. 2-1'den sonra cevap veremedik. Çok çabuk düştük. Oyuna giren oyuncularda golden sonra düştü. Ana hedefimiz bitiricilik. Bizim için en büyük tehlike hızlı gelmeleri. Rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek bizim adımıza doğru olan şeyler olacak."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor.