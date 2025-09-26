Okan Buruk'tan Alanya'da kadro için karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında kadroda önemli değişikliklere imza attı.
Başarılı teknik adam, Liverpool maçı öncesi Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan'ı yedek bıraktı.
Galatasaray'da sakatlıktan dönen Victor Osimhen de Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:
