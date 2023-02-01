Okan Buruk, Mustafa Denizli'yi geçmek için sahada

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, bu akşamki Ümraniyespor maçını kazanmaları halinde bir rekora imza atacak.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk, Mustafa Denizli'yi geçmek için sahada
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01 Şubat 2023 12:52
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşamki Ümraniyespor maçını kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.

Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakacak.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

LİGDE ÜST ÜSTE 10 GALİBİYET

Okan Buruk, 21. haftadaki Bitexen Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu. 

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