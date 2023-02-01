Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşamki Ümraniyespor maçını kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakacak.Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.Okan Buruk, 21. haftadaki Bitexen Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu.