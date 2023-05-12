Okan Buruk kritik virajlarda hata yapmadı

Galatasaray, bu sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kazanılması gereken maçları hep kazandı. Galatasaray'ın başında harika bir performans gösteren Okan Buruk hem ligin ilk yarısında hem de ligin ikinci yarısında kazanılması gereken bütün maçları kazanmasını bildi, kritik virajlar hep başarılı döndü.



Buruk bu başarısıyla "winner" yani 'kazanan' yönünü gösterdi. Aslan'ın genç hocasının ligin ilk yarısındaki Beşiktaş maçının kaybedilmesi durumunda koltuğunun sağlanabileceği iddia ediliyordu.



Bu maça Galatasaray, Beşiktaş'ın 1, Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde çıkmıştı. Okan Buruk 2-1'lik galibiyetle nefes almıştı. Yine deplasmandaki Başakşehir karşılaşması öncesi de olası bir kaybın 2022 Dünya Kupası arasında taşları yerinden oynatabileceği öne sürülüyordu. Buruk yönetiminde Galatasaray tam 7-0 kazanarak araya moralli ve sorunsuz girdi.



KADIKÖY'DE KRİTİK DERBİ



O maç öncesi Fenerbahçe ile puan farkı 5 idi ve yine o hafta sarı-lacivertliler evinde Giresunspor ile oynuyordu. Galatasaray ve Okan Buruk için ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe deplasmanı da kırılma maçlarından biri oldu. Aslan, Kadıköy'de 3-0 kazanarak hem net bir mesaj verdi hem de ikili averajı lehine çevirme yolunda dev bir adım attı.



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA VİRAJI DÖNDÜ



Ligin ikinci yarısında da gelenek devam etti. Galatasaray'ın Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yitirdiği 5 puanın ardından çıktığı Başakşehir karşılaşması daha önemli hale geldi. Olası bir puan kaybı panik ve endişeyi artıracaktı. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray yine kazanılması gereken bir maçı kazanarak şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti.



