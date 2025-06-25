Galatasaray'ın ara transferde Fransız ekibi Lens'tan kadrosuna kattığı Polonyalı sağ bek Frankowski geçen sezon beklentilerin uzağında kalmıştı.
Tecrübeli futbolcunun geleceği için kesin kararın yeni sezon kampı sonrasında verilmesi bekleniyor.
Şu an oyuncu için bir teklif gelmediği öğrenilirken Okan Buruk'un ise Frankowski'nin yeni sezonda faydalı olacağını düşündüğü de gelen bilgiler arasında.
Tecrübeli futbolcunun geleceği için kesin kararın yeni sezon kampı sonrasında verilmesi bekleniyor.
Şu an oyuncu için bir teklif gelmediği öğrenilirken Okan Buruk'un ise Frankowski'nin yeni sezonda faydalı olacağını düşündüğü de gelen bilgiler arasında.
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