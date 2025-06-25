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Okan Buruk, Frankowski'den umutlu!

Geçen sezon bekleneni veremeyen Frankowski'nin durumu, Galatasaray'ın yeni sezon kampının ardından netleşecek.

calendar 25 Haziran 2025 09:59
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Frankowski'den umutlu!
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Galatasaray'ın ara transferde Fransız ekibi Lens'tan kadrosuna kattığı Polonyalı sağ bek Frankowski geçen sezon beklentilerin uzağında kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun geleceği için kesin kararın yeni sezon kampı sonrasında verilmesi bekleniyor.

Şu an oyuncu için bir teklif gelmediği öğrenilirken Okan Buruk'un ise Frankowski'nin yeni sezonda faydalı olacağını düşündüğü de gelen bilgiler arasında. 


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