Okan Buruk bu kez çifte kupa istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz iki sezonun aksine bu sezon Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk bu kez çifte kupa istiyor
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27 Şubat 2025 08:30
Süper Lig'de ezeli rakibi ve zirve takipçisi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray 6 puanlık farkı korumayı başardı.

HEDEFİ ÇİFT KUPA

Aslan üstüne ikili averajı da elde ederek şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj kazandı. Ligde üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte kupa ile bitirmeyi amaçlıyor.

BİR İLK OLACAK

Galatasaray'da birçok rekora imza atan Okan Buruk kariyerinde ilk kez çifte kupalı bir sezon geçirmek istiyor. Başarılı hoca, Galatasaray döneminde de ilk kez hem lig hem kupayı aynı anda kazanmayı düşünüyor.

 

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