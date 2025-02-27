Okan Buruk bu kez çifte kupa istiyor

Süper Lig'de ezeli rakibi ve zirve takipçisi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray 6 puanlık farkı korumayı başardı.
HEDEFİ ÇİFT KUPA
Aslan üstüne ikili averajı da elde ederek şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj kazandı. Ligde üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte kupa ile bitirmeyi amaçlıyor.
BİR İLK OLACAK
Galatasaray'da birçok rekora imza atan Okan Buruk kariyerinde ilk kez çifte kupalı bir sezon geçirmek istiyor. Başarılı hoca, Galatasaray döneminde de ilk kez hem lig hem kupayı aynı anda kazanmayı düşünüyor.
HEDEFİ ÇİFT KUPA
Aslan üstüne ikili averajı da elde ederek şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj kazandı. Ligde üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte kupa ile bitirmeyi amaçlıyor.
BİR İLK OLACAK
Galatasaray'da birçok rekora imza atan Okan Buruk kariyerinde ilk kez çifte kupalı bir sezon geçirmek istiyor. Başarılı hoca, Galatasaray döneminde de ilk kez hem lig hem kupayı aynı anda kazanmayı düşünüyor.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<