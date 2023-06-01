Okan Buruk bir yıldız gibi parladı! Avrupa'da zirveye tırmandı

Okan Buruk, sadece Galatasaray'ın tarihine geçmedi, kendi kariyerine de altın sayfa açtı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk bir yıldız gibi parladı! Avrupa'da zirveye tırmandı
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01 Haziran 2023 10:01
Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray'a 23. lig şampiyonluğunu yaşatarak kulüp tarihine geçen Okan Buruk, puan ortalamasıyla da uluslararası arenanın en iyileri arasına adını yazdırdı.

Henüz 49 yaşında olan genç çalıştırıcı, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, oynanan 34 maçta 2.41 puan değeri tutturarak Avrupa'nın en iyi 50 yaş altı teknik direktörleri arasında ikinci sırayı aldı.

Buruk'un en büyük rakibi, Porto'nun 48 yaşındaki çalıştırıcısı Sergio Conceiçao (2.48)... Barcelona'nın başındaki 43 yaşındaki Xavi (2.38) ile Arsenal'de görev yapan 41 yaşındaki Arteta (2.21), Galatasaray'ın hocasını takip etti.

Buruk, kariyerinin son 5 sezonunda ulaştığı puan değeriyle Süper Lig'in en iyi 4'üncü ismi durumuna geldi. 147 maçta 1.69 ortalama ile Fatih Terim (2.03), Abdullah Avcı (1.98) ve Sergen Yalçın'ın (1.76) gerisinde kaldı.

OKAN BURUK'A YENİDEN FLORYA'NIN KAPILARINI AÇAN O RÖPORTAJ

21 Nisan 2022'de konuşan Okan Buruk, "Bu saatten sonra en büyük mutluluk Galatasaray Teknik Direktörlüğüdür" diyerek bu görevi ne kadar istediğini futbol kamuoyuna duyurmuştu. O röportajdan 2 ay sonra genç hoca, hayallerini gerçeğe dönüştüren ilk imzayı attı. Bir sezonluk zorlu maratonun ardından ise Galatasaray'daki ilk, kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğuna imza attı. 

 
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