Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal indirimi kabul etti

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal yönetimle indirim konusunda yeniden görüşme yaptı

Haber; Milliyet
Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal indirimi kabul etti
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08 Ağustos 2020 10:07
Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal dün yönetimle indirim konusunda bir kez daha görüştü.

Daha önce bu konuda bir sıkıntı çıkarmayacaklarını söyleyen iki kaptan, belirlenen rakamlara imza atacak.

Yönetim ise imzalar atılır atılmaz, bu durumu TFF'ye bildirerek, transfer limitinde yer açılmasını sağlayacak.




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