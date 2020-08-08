Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal indirimi kabul etti

Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal dün yönetimle indirim konusunda bir kez daha görüştü.Daha önce bu konuda bir sıkıntı çıkarmayacaklarını söyleyen iki kaptan, belirlenen rakamlara imza atacak.Yönetim ise imzalar atılır atılmaz, bu durumu TFF'ye bildirerek, transfer limitinde yer açılmasını sağlayacak.