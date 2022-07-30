Oğuzhan Akgün: 'Dörtlünün solu daha kolay'

Beşiktaş'ta Oğuzhan Akgün, Sampdoria ile oynanan hazırlık maçının ardından görüşlerini aktardı.



21 yaşındaki futbolcu, "4 hazırlık maçı oynadık. Bu da sonuncusuydu. Taraftarımızın önünde oynadık. Her şey iyi gitti ama talihsiz bir gol yedik. Kayserispor maçını kazanmak istiyoruz." dedi.



Açıklamalarına devam eden Oğuzhan Akgün, "Rıdvan gitti, onun yerini dolduramayız. Ama elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Çalışmamın karşılığını yavaş yavaş alıyorum. Hocamıza şans tanıdığı için teşekkür ederim. Taraftarımıza da teşekkür ederim." diye konuştu.



Oynadığı pozisyon için de konuşan genç futbolcu, "Dörtlünün solunda oynayınca daha kolay. Öbür türlü çok fazla ileri gidip geliyorsun. İkisinde de oynayabiliyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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