OGM Ormanspor, Mersin Yenişehir'i farklı geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatayspor'u 92-74 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Mersin Yenişehir'i farklı geçti!
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02 Ocak 2022 19:31
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi OGM Ormanspor 92-74 kazandı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Serdar Saraç, Eyüp Ayhan

OGM Ormanspor: Cowan 25, Robinson 15, Gökşen Fitik 16, Sevgi Uzun 17, Lucet, Meltem Avcı 10, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir

Hatayspor: Wiley 19, Jones 19, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Elif Emirtekin 4, Melis Dilara Lafatan 3, Gorini

1. Periyot: 12-12

Devre: 41-34

3. Periyot: 66-62


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