OGM Ormanspor, Avrupa'ya galibiyetle başladı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2022-2023 normal sezonu D Grubu ilk haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Romanya temsilcisi FCC UAV Arad'ı 68-64 mağlup etti.



Arad kentindeki Victoria Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi hücum yaparak başlayan OGM Ormanspor, ilk çeyreğini 19-12 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına 37-22 üstünlükle girdi.



Aradaki skor farkını artırarak üçüncü periyodu da 56-35 üstünlükle tamamlayan OGM Ormanspor, oyunun son bölümünde kötü bir performans sergilemesine rağmen sahadan 68-64 galip ayrıldı.



OGM Ormanspor'da Reshanda Gray, 20 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, FCC UAV Arad'da ise Veatriki Akathiotou, 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.





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