OG Anunoby için sekiz NBA takımı sırada!

Toronto Raptors forveti OG Anunoby için sekiz NBA takımının takas görüşmelerine dahil olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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OG Anunoby için sekiz NBA takımı sırada!
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08 Şubat 2023 14:57
Toronto Raptors forveti OG Anunoby için sekiz NBA takımının takas görüşmelerine dahil olduğu bildirildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, bugün sona eren takas dönemi öncesinde Anuoby'nin rakip takımlardan önemli ölçüde ilgi görmeye devam ettiğini belirtti.

New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, New York Knicks, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns ve Brooklyn Nets'in son günlerde Anunoby ile adı geçen takımlar olduğu iddia edildi.

Raptors'ın 2024'te serbest kalabilecek olan Anuonby için "oldukça fahiş" bir fiyat istediği söylenmişti.

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