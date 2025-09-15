15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-290'
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
1-276'
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Odegaard, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i yalnız bırakacak

Arsenal'in yıldız ismi Martin Odegaard, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyecek; teknik ekip oyuncuyu riske etmeme kararı aldı.

calendar 15 Eylül 2025 22:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Odegaard, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i yalnız bırakacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Martin Odegaard, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
 
Teknik direktör Mikel Arteta, Norveçli futbolcunun durumu hakkında yaptığı açıklamada, oyuncunun sağlık ekibiyle bireysel çalışmalarına devam ettiğini ancak riske edilmeyeceğini belirtti.
 
Odegaard'ın ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili net bir takvim verilmezken, Arsenal cephesi oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini bekliyor.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.