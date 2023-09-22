Partizan başantrenörü Zeljko Obradoviç, geçmişte NBA'de koçluk yapma şansından ve ABD ile Avrupa arasındaki koçluk yapma farklarından bahsetti.



Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en başarılı koçu olarak görülen Obradoviç, "Arena Sport TV"de yaptığı röportajda ABD'deki koçluk tarzındaki temel farklardan bahsetti.



Obradovic, NBA takımlarının "mükemmel bir sisteme" sahip olduğunu kabul ederken, 90'lı yıllarda şimdiki Indiana Pacers koçu Rick Carlisle ile yaptığı bir sohbete de değindi:



"Benimle ve Dusko İvanoviç'le diyalog kurmayı çok istiyordu. Daha sonra Real Madrid'e koçluk yapmıştım. Hakkımızda ne varsa biliyordu.



Dusko'yla benim nasıl reaksiyon göstereceğimizi de biliyordu ve söylediği şeylerden biri de NBA'de koçluk işinin %80'inin oyuncularla ilişkilere, %20'sinin ise basketboldaki detaylara dayalı olduğuydu.



Rakibinin işleyiş şeklini, ayrıca hücumunun ve savunmasının ayrıntılarını da biliyordu. Ve bu 25 yıl önceydi."



"ORADAKİ GİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADIM"



Takımların ve antrenörlerin çalışma şekilleri arasındaki farka gelince Obradovic, NBA deneyiminden sonra iş yapma şeklini değiştirdiğini sözlerine ekledi:



"2012 yılında Detroit'ten döndüğümde, bu insanlar neden sabahları antrenman yapıyor diye düşünürdüm. Elbette mükemmel bir sistem. Saat 11.00'den 13.00'e kadar takım antrenmanı yapılıyor, sonra da bitiyordu.



İnanılmaz sayıda antrenörleri oluyordu; bireysel olarak çalışan olsun, şut koçu olsun, sürekli çalışan birileri vardı.



Daha sonra ben de aynı şekilde çalışmaya başlamıştım. Tek antrenman seansı düzenliyordum ve oyuncular bunu memnuniyetle karşılıyordu. Biz bile aynı şekilde düşünüyorduk. Bazı şeylerin bir zamanlar imkansız olduğunu düşünseniz de sonrasında kabullenebiliyorsunuz".



