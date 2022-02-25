Nwakaeme: "Tüm takımı tebrik ederim"

Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme: 'Tüm takımı tebrik ederim'
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25 Şubat 2022 22:24
Kayserispor karşısında galibiyet golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, maçın ardından konuştu.

Nwakaeme yaptığı açıklamada, "Bugün iyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Bugün de son saniyeye kadar bırakmadık." dedi.

Maçın sonuna dikkat çeken Nwakaeme, "Kayserispor iyi başladı maça ama başlangıçlardan ziyade sonlar daha önemlidir" şeklinde konuştu.

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