Nwakaeme: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Trabzonspor'un Konyaspor maçında ikinci goldeki asistiyle dikkat çeken Anthony Nwakaeme maç sonu konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme: 'Şampiyon olmak istiyoruz'
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13 Şubat 2022 21:25
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Yıldız futbolcu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sahadan mutlu ayrıldık, istediğimizi aldık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Henüz biten bir şey yok. Kazanabildiğimiz için kazanmak istiyoruz. Resmen bitene kadar asla bitmemiştir." ifadelerini kullandı.

İkinci goldeki asistiyle ilgili de konuşan Nwakaeme, "Benim en önemli özelliğim topu koruyabilmek, o an da koruyabileceğimi hissettim. Belki şanslıydım. Visca'ya da güzel bir asist olmuş oldu." şeklinde konuştu.

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