Nuri Şahin: 'O sözleri gençken söyledim'

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Celtic ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



İskoç basınında gelen 'Celtic'in en iyi oyuncuları' sorusuna Nuri Şahin, "Celtic'in forveti Furuhashi, gerçekten çok ama çok büyük bir oyuncu, hayranıyım. Tipik bir forvet değil ama çok zeki. Topsuz hareketlerini, koşularının zamanlamasını çok beğeniyorum. Taktiksel olarak çok zeki bir adam görüyorum." cevabını verdi.



Nuri Şahin, "Birçok maçtır kaybetmeyen ve liglerinde gol bile yemeyen bir takımdan bahsediyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında çok baskındılar. Celtic hakkında ne söyleyebilirsiniz? Kadrosunda inanılmaz yetenekler barındıran ve harika bir teknik direktöre sahip çok prestijli bir kulüp. Bizim için bir meydan okuma olacak ama aynı zamanda büyük bir meydan okuma, bu sezon onların sahip olmadığı büyük bir meydan okuma, bizim stadımızda oynamak. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Dürüst olmak gerekirse Celtic'e mütevazı bir takım demek adil değil." diyerek sözlerini sürdürdü.



Nuri Şahin'in Liverpool'da oynadığı dönemde teknik direktörü olan Celtic'in patronu Brendan Rodgers hakkındaki sözleri hatırlatıldı. Nuri Şahin, 2014'te "Brendan Rodgers ile çalışmayacağım için minnettarım." demişti.



"GENÇKEN NE DEDİĞİMİ BİLMİYORUM"



Bu sözler hakkında Nuri Şahin, "Transferden önce birçok görüşme yaptık. Sanırım aslen Kuzey İrlandalı ama İspanyol bir havası var, futbolda topa sahip olmayı seviyordu. Antrenmanlarını sevdim, çok ilginçti, kendi antrenörlük kariyerim için notlar almaya başlamıştım bile. Aradan 10 yıl geçtikten sonra tekrar karşılaştık ve düelloyu dört gözle bekliyorum. Gençken ne dediğimi bilmiyorum ama tek şey normalde oynadığımdan farklı bir pozisyonda oynamamdı." cevabını verdi.



"DORTMUND ÇOCUĞUYUM, EVİME DÖNDÜM"



Nuri Şahin, "Benim için sorun Steven Gerrard'ın benim pozisyonumda oynamasıydı. Bu yüzden pozisyonuma uyum sağlamam gerekiyordu ve tek sorun buydu. Geri kalan her şeyde Liverpool'da ve Brendan'ın yönetiminde geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım. Onunla yaptığım her antrenmandan keyif aldım, fikirleri topa sahip olmaya yönelikti, rakip yarı sahada oynuyordu. Onunla ve orada geçirdiğim zamanla ilgili sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Dortmund'dan bir çağrı aldığınızda, bir Dortmund çocuğu olarak evinize dönersiniz. Liverpool'dan ayrılmamın tek sebebi buydu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



