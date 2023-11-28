Nordsjaelland, yıldızları Fenerbahçe'ye sakladı

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland'da teknik direktör Johannes Thorup, perşembe günkü mücadeleyi düşünerek takımın önemli isimleri Andres Schjelderup ve Christian Rasmussen'i ligdeki Aarhus maçına yedek soyundurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Nordsjaelland, yıldızları Fenerbahçe'ye sakladı
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28 Kasım 2023 09:12
Fenerbahçe, perşembe günü Konferans Ligi'nde deplasmanda Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak.

Danimarka temsilcisi, önceki gün ligde Aarhus'u konuk etti. Teknik direktör Johannes Thorup, perşembe günkü mücadeleyi düşünerek takımın önemli isimleri Andres Schjelderup ve Christian Rasmussen'i yedek soyundurdu.

HANSEN BELİRSİZ

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Nordsjaelland'da sakatlığı bulunan kaleci Andreas Hansen yine oynayamadı. Hansen'in Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği belli değil.  

 

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