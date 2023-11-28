Nordsjaelland, yıldızları Fenerbahçe'ye sakladı

Fenerbahçe, perşembe günü Konferans Ligi'nde deplasmanda Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak.
Danimarka temsilcisi, önceki gün ligde Aarhus'u konuk etti. Teknik direktör Johannes Thorup, perşembe günkü mücadeleyi düşünerek takımın önemli isimleri Andres Schjelderup ve Christian Rasmussen'i yedek soyundurdu.
HANSEN BELİRSİZ
Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Nordsjaelland'da sakatlığı bulunan kaleci Andreas Hansen yine oynayamadı. Hansen'in Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği belli değil.
Danimarka temsilcisi, önceki gün ligde Aarhus'u konuk etti. Teknik direktör Johannes Thorup, perşembe günkü mücadeleyi düşünerek takımın önemli isimleri Andres Schjelderup ve Christian Rasmussen'i yedek soyundurdu.
HANSEN BELİRSİZ
Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Nordsjaelland'da sakatlığı bulunan kaleci Andreas Hansen yine oynayamadı. Hansen'in Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği belli değil.