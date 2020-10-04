Nobre, ilk galibiyetini eski takımına karşı aldı!

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, kırmızı-siyahlı takımla ilk galibiyetini eski takımı karşısında yaşadı.



Ligde bir haftayı bay geçen, oynadığı ilk iki maçta ise birer yenilgi ve beraberlik alan başkent temsilcisi, bu sezonki ilk 3 puanını Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek kazandı. Bu galibiyet Nobre'nin profesyonel teknik adamlık kariyerindeki ilk 3 puanı da oldu.



