Nisanur Erbil'den bronz madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda milli eskrimci Nisanur Erbil bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nisanur Erbil'den bronz madalya
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02 Nisan 2023 01:15
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentindeki organizasyonun ilk gününde genç kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, yarı finalde Japon Yuina Kaneko'ya 15-13 yenilerek bronz madalya elde etti.

Öte yandan piste çıkan diğer sporculardan Muhammed Furkan Kalender 16'ncı, Tolga Aslan 21'inci, Damla Demirkol 28'inci, Nil Güngör 43'üncü, Begüm Alkaya 45'inci, Kerem Çağlayan 50. ve Ahmet Turgut Taflan organizasyonu 94. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın yıldız kadınlar ve erkekler kılıç kategorileri ile devam edecek.

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