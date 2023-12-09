Nilüfer Belediyespor taraftarıyla kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nilüfer Belediyespor taraftarıyla kazandı
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09 Aralık 2023 17:05
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün)

Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Leban, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Navruz, Alara Altundağ, Buse Özden Berke, Elif Boran)

Setler: 25-16, 25-13, 25-18

Süre: 76 dakika (24, 26, 26)

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