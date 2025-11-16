16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
1-020'

Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı net mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş GAİN Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek deplasmandan üç puanla döndü.

calendar 16 Kasım 2025 20:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı net mağlup etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
 
Salon: Beşiktaş GAİN
 
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
 
Beşiktaş: Buket Gülübay, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kurilo, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann)
 
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Unzilenur Hacıoğlu, Öykü Saruhan)
 
Setler: 22-25, 23-25, 14-25
 
Süre: 95 dakika (32, 35, 28)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
