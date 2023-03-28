Nijerya'da gündem; Bright-Osayi Samuel

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright-Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Nijerya'da gündem; Bright-Osayi Samuel
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28 Mart 2023 13:38
Fenerbahçe'ye 2021-22 sezonunda dahil olan Nijeryalı 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus tarafından 11'de pek düşünülmezken, ülkesinin milli takımında dikkatleri üzerine çekti.

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 30 mücadelede görev alan Osayi-Samuel, söz konusu maçların 18'inde ilk 11'de yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine Bissau ile 24 ve 27 Mart'ta oynanan karşılaşmalarda 90 dakika görev alan Bright Osayi-Samuel, girdiği ikili mücadeleler ve gösterdiği performans ile beğenileri topladı. Dün oynanan maçta penaltı kazanarak etkili oyununu sürdüren kanat oyuncusu, Nijerya'nın sahadan galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından Nijerya basını Osayi-Samuel'in rakip sahaya her gittiğinde tehdit oluşturduğunu ve Nijerya Milli Takımı'nın son maçlardaki tartışmasız en iyi oyuncusunun olduğunu belirttiler.

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