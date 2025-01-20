Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Nihat Kahveci'nin o açıklamaları:
"İLK YARI FENERBAHÇE, TARAFTARI MUTLU ETMEMİŞTİR"
"Ülke şunu öğrensin: Bazen 'Çok iyi oynadılar' dediğimiz zaman, 'Rakibin durumu ne ki?" diyenler var. İşte, görün! Fenerbahçe, bugün 45 dakika gol atamadı. Galatasaray, Hatay'da puan kaybetti. Oynayacaksın, gerekeni yapacaksın, konsantre olacaksın. Aynı ikinci yarıdaki Fenerbahçe gibi. İlk yarıdaki Fenerbahçe, taraftarları mutlu etmemiştir."
"SADECE BİR POZİSYONA GİRDİ"
"Koskoca Fenerbahçe, ligin son sırasındaki takıma ilk yarı sadece bir pozisyona girdi. İrfan'ın da merkezden bir tane şutu var. Başka bir şey yok, yok... Böyle olmaz!"
"5 DAKİKADA MAÇI ÇÖZDÜ"
"Tadic, Tadic, Tadic… Bazen yürüyor, bazen koşmuyor ama illa her şey koşmak değil. İnanılmaz bir üst akla sahip oyuncu. Bazı Fenerbahçeliler... Fenerbahçe'yi savunuyor gözüküp Tadic'e sallıyorlardı. Biz destek çıkıyorduk. 5 dakikada maçı çözdü."
"SANA SAYGISIZLIK YAPANLARA CEVABINI VER"
"İşin şurasını biz de söylüyoruz değil mi? '85 milyon teknik direktör var'. Futbolu seven herkesin futbolla ilgili bir görüşü var. Hocam, sana saygısızlık yapanlara bu cevapları ver. Ne dedik gelirken? Kazanmadığı lig, yaşamadığı tecrübe yok. Başarısız dönemleri de var ama az. Buraya her türlü tecrübesini yansıtmasını bekledik. Bunu da deme hakkımız olsun. O kadar alınma!"
"YABANCI VAR NEDEN ÇAĞIRMADI"
"İlk yarıda bir pozisyon var. 14. dakikada Mert'in kafası. Onun öncesinde bir güreş müsabakası gördüm. Yabancı VAR o pozisyonu görmedi mi bilmiyorum. Futbolda sarılmak, çekmek, atmak... Öyle bir pozisyon var. VAR neden çağırmadı anlamadım."
Nihat Kahveci'den yabancı VAR eleştirisi!
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
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