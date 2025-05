Nihat Kahveci'den Osimhen yorumu: 'Durmuyor'

Kontraspor Youtube kanalında Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası yorumlarda bulundu.



Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:



"GALATASARAY ÇOK İSTEDİ"



"Galatasaray, neden kazandı? Çünkü çok istedi. 19 tane Türkiye Kupası oldu. Pazar akşamı da büyük ihtimal 25. şampiyonluğu garantileyecek. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Mutlu bir şekilde Gaziantep'ten dönecekler."



"GALATASARAY, KAYSERİSPOR MAÇINI ZOR BEKLER"



"Sahanın içinde o niyetlerini gördüm. Yarın mümkün olsa Kayserispor maçına çıkarlar. Şimdi maçı zor beklerler. Ben Trabzonsporlu oyuncuların bu kadar isteksiz olmalarını anlamıyorum. Galatasaray sanki ilk defa kupa alacak kadar hırslı. 3-0'da bile 4'ü atmak için çabalıyor. Burada mücadele de göstermezsen zaten Galatasaray'ı yenme ihtimalin yok."



"OSIMHEN CANAVARI DURMUYOR"



"Yunus Akgün, asistlerden hat-trick yaptı. İnanılmaz. Galatasaray için maç önü net favori olduğunu söyledik. Osimhen canavarı durmuyor. Böyle bir şey yok. Osimhen gol olsun sevineyim diye bekliyor. Barış Alper Yılmaz'ın golünde ondan daha çok sevindi."



"HER MAÇI İLK MAÇ GİBİ OYNUYOR"



"Saysam sabah olur, 35 gol attı. İşte başarılar böyle geliyor. İstenilmek, bu kadar sevilmek her insanın hoşuna gider ama bu adam yaptıklarını unutup her maçı ilk maç gibi oynuyor. Şimdi Galatasaray neden şampiyon oluyor? En büyük kriter golcüler; Icardi, Diagne, Gomis, Jardel gibi isimler en çok gol atanlar oldu. Icardi, şimdi böyle motive oluyor."



"BÖYLESİ ZOR BULUNUR"



"Dakika 1, dakika 93 Galatasaray oyuncularının istekleri 100 üzerinden 100. Bu adam kurtarıcılık yapıyor. Osimhen hat-trick yaparken al da at diyor, böylesi zor bulunur. Öyle bir karar vermesi gerekiyor ki, teklifleri olan takımlar da ortada. Takımını seçerken bozuk para atmayacak. Öyle kulüpler istiyor ki, bir tarafta da burada sevgiyi de görüyor. Etkileniyordur." ifadelerini kullandı.