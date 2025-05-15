15 Mayıs
Bandırmaspor-Erzurumspor
16:00
15 Mayıs
İstanbulspor-Boluspor
20:00
15 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
20:00
15 Mayıs
Rayo Vallecano-Real Betis
20:00
15 Mayıs
Espanyol-Barcelona
22:30
15 Mayıs
Getafe-Athletic Bilbao
22:30

Nihat Kahveci'den Osimhen yorumu: "Durmuyor"

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında kupa finalini kazandığı maçın ardından yorumlarda bulundu.

calendar 15 Mayıs 2025 10:53
Fotoğraf: AA
Nihat Kahveci'den Osimhen yorumu: 'Durmuyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kontraspor Youtube kanalında Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası yorumlarda bulundu.

Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"GALATASARAY ÇOK İSTEDİ"

"Galatasaray, neden kazandı? Çünkü çok istedi. 19 tane Türkiye Kupası oldu. Pazar akşamı da büyük ihtimal 25. şampiyonluğu garantileyecek. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Mutlu bir şekilde Gaziantep'ten dönecekler."

"GALATASARAY, KAYSERİSPOR MAÇINI ZOR BEKLER"

"Sahanın içinde o niyetlerini gördüm. Yarın mümkün olsa Kayserispor maçına çıkarlar. Şimdi maçı zor beklerler. Ben Trabzonsporlu oyuncuların bu kadar isteksiz olmalarını anlamıyorum. Galatasaray sanki ilk defa kupa alacak kadar hırslı. 3-0'da bile 4'ü atmak için çabalıyor. Burada mücadele de göstermezsen zaten Galatasaray'ı yenme ihtimalin yok."

"OSIMHEN CANAVARI DURMUYOR"

"Yunus Akgün, asistlerden hat-trick yaptı. İnanılmaz. Galatasaray için maç önü net favori olduğunu söyledik. Osimhen canavarı durmuyor. Böyle bir şey yok. Osimhen gol olsun sevineyim diye bekliyor. Barış Alper Yılmaz'ın golünde ondan daha çok sevindi."

"HER MAÇI İLK MAÇ GİBİ OYNUYOR"

"Saysam sabah olur, 35 gol attı. İşte başarılar böyle geliyor. İstenilmek, bu kadar sevilmek her insanın hoşuna gider ama bu adam yaptıklarını unutup her maçı ilk maç gibi oynuyor. Şimdi Galatasaray neden şampiyon oluyor? En büyük kriter golcüler; Icardi, Diagne, Gomis, Jardel gibi isimler en çok gol atanlar oldu. Icardi, şimdi böyle motive oluyor."

"BÖYLESİ ZOR BULUNUR"

"Dakika 1, dakika 93 Galatasaray oyuncularının istekleri 100 üzerinden 100. Bu adam kurtarıcılık yapıyor. Osimhen hat-trick yaparken al da at diyor, böylesi zor bulunur. Öyle bir karar vermesi gerekiyor ki, teklifleri olan takımlar da ortada. Takımını seçerken bozuk para atmayacak. Öyle kulüpler istiyor ki, bir tarafta da burada sevgiyi de görüyor. Etkileniyordur." ifadelerini kullandı. 

 
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.