Neymarlı Al Hilal, beraberliği 90+10'da kaptı!

Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk karşılaşmasında Al Hilal, sahasında Navbahor Namangan ile 90+10'da attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Neymarlı Al Hilal, beraberliği 90+10'da kaptı!
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18 Eylül 2023 23:08
Son güncelleme 18 Eylül 2023 23:15
Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. hafta mücadelesinde Jorge Jesuslu Al Hilal, Samvel Babayan'ın yönettiği Navbahor Namanga ile karşılaştı. King Fahd International Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Toma Tabatadze'nin ayağından gelen golle öne geçen Namanga, 90+10'da Al Bulayhi'nin attığı gole engel olamadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.

Al Hilal'de Neymar, Aleksandar Mitrovic, Malcom ve Ruben Neves gibi yıldızlar 90 dakika forma giysede takımları adına galibiyeti getiremedi.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda Asya Şampiyonlar Lig'i gruplarına 1 puanla başladı.

Al Hilal, grubun ikinci maçında deplasmanda Nassaji Maz ile karşılaşacak. Navbahor Namanga'n sahasında Mumbai'yi ağırlayacak.

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