Neymar'dan serzeniş: 'Bir kenara atıyorlar'

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forması giyen Neymar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Neymar yaptığı açıklamada, "Futbol çılgın bir oyun. Bir gün kulüp sana muhtaç oluyor. Ertesi gün seni sanki hiç yokmuşsun gibi bir kenara atıyorlar." ifadelerini kullandı.



Çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyememişti. Neymar'ın Ekim ayının sonlarında dönmesi bekleniyor.





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