UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atletico Madrid, sahasında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Metropolitano'daki maçı Atletico Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Julian Alvarez ile 42 ve 57'de penaltıdan Antoine Griezmann attı. Bratislava'nın tek golü 51. dakikada penaltıdan David Strelec'ten geldi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya üçüncü galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 12'ye yükseltti. Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde altı hafta sonunda puanla tanışamadı.



Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Bratislava, evinde Stuttgart'ı misafir edecek.



