Newcastle United, galibiyeti koruyamadı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Newcastle United evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United, galibiyeti koruyamadı
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02 Nisan 2024 23:28
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Sean Dyche'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Newcastle United'ın golünü 15. dakikada Alexander Isak attı.

Everton'a beraberliği getiren golü ise 88. dakikada penaltıdan Dominic Calwert-Lewin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 44'e yükseltirken, Everton 26 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Fulham'a konuk olurken, Everton sahasında Burnley ile karşılaşacak.

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