Newcastle United'dan Rodrygo'ya 100 milyon euro!

Premier Lig ekibi Newcastle United, Real Madrid forması giyen Rodrygo'nun peşine düştü. İngiliz ekibinin Brezilyalı oyuncu için Real Madrid'e 100 milyon euro bonservis, oyuncuya da yıllık 20 milyon euro maaş kazanacağı bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'dan Rodrygo'ya 100 milyon euro!
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26 Haziran 2024 20:28
Real Madrid'de forma giyen Rodrygo'ya sürpriz bir talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Newcastle United, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo'yu kadrosuna katmak istiyor.

RODRYGO'YA DEV TEKLİF

Suudi Arabistan sermayesiyle transferde büyük adımlar atmak isteyen Newcastle United'ın yıldız isim için 100 milyon euro bonservis ve oyuncuya da yıllık 20 milyon euro maaş teklif edecekleri belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı oyuncunun Premier Lig'de en çok kazanan oyuncu olacağı ifade edildi.

İKİNCİ PLANDA KALABİLİR

Ayrıca haberde, Real Madrid'in Mbappe'yi satın almasından sonra Rodrygo'nun ikinci planda kalabileceği ve bu durum nedeniyle takımdan ayrılabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Real Madrid formasını 52 maçta giyen Rodrygo, 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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