İngiltere FA Cup 3. Turu'nda Premier Lig ekibi Newcastle United ile 3. Lig takımı Cambridge United karşı karşıya geldi. Arap konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle, ligde kötü günler yaşarken, FA Cup'ta da elenerek şok yaşadı.



3. lig takımı Cambridge United, 56. dakikada Joe Ironside'ın golüyle Newcastle United'ı eledi.



Newcastle United'ın Atletico Madrid'den 15 milyon euroya transfer ettiği sağ bek Kieran Trippier maçta 90 dakika forma giydi.



Öte yandan Newcastle United, 63 yıl sonra kendi evinde 2 lig aşağıdaki bir takıma yenilerek Federasyon Kupası'na veda etti.





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