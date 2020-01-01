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Nets'in, Temple'ı takımda tutmayı reddetmesi bekleniyor

Serbest oyuncu piyasasını izleyen birkaç takımın, Brooklyn Nets'in, Garrett Temple için olan 2020-21 sezonu takım opsiyonunu reddetmesini beklediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu piyasasını izleyen birkaç takımın, Brooklyn Nets'in, Garrett Temple için olan 2020-21 sezonu takım opsiyonunu reddetmesini beklediği bildirildi.

Ancak, SNY.tv'den Ian Begley'e göre, Nets'in karar vermesi gereken tarihe kadar işler her zaman değişebilir.

Nets nihayetinde Temple'ın seçeneğini reddetmeye karar verirse, deneyimli oyuncunun serbest oyuncu döneminde talipleri olması bekleniyor.

Begley, New York Knicks'in ilgilenen ekiplerden biri olabileceğini, çünkü Temple'ın bir takımın kazanma alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olabilecek biri olduğunu belirtti.

34 yaşındaki oyuncunun varlığı, Knicks'in genç oyuncuları için faydalı olabilir ve kendisini isterlerse, alabilecekleri maaş boşluğuna da sahipler.

Temple, bu sezon 62 normal sezon maçında maç başına 10.3 sayı ve 3.5 ribaund ortalamasının yanı sıra maç başına 2.5 asist yapmıştı.

Temple, 10 yıllık NBA kariyerinde dokuz takımda forma giymişti ve bu ölü sezonda bir başka takıma katılması durumunda, 10'uncu takımında oynamış olacak.

NBA ve NBPA, serbest oyuncu dönemi için bir başlangıç tarihi konusunda henüz bir karar vermiş değil.


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