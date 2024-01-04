"Nets, Mikal Bridges'in etrafında yapılanma planına sadık" iddiası

Brooklyn Nets ekibinin, Mikal Bridges'in etrafında yapılanma planından vazgeçmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Nets, Mikal Bridges'in etrafında yapılanma planına sadık' iddiası
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04 Ocak 2024 11:49
Brooklyn Nets ekibinin, Mikal Bridges'in etrafında yapılanma planından vazgeçmediği iddia edildi.

Bridges, geçtiğimiz sezon Phoenix Suns'tan takasının ardından Nets formasıyla maç başına 26,1 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

Ancak Nets'teki ilk tam sezonunun ilk 34 maçında sayı ortalaması 20,9'a düşerken, 'gerçek şut yüzdesi' ise 0,607'den 0,568'e gerilemişti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Nets, rolünü yeniden ayarlamasına rağmen Bridges'i halen etrafında takım kurulacak bir oyuncu olarak görmeye devam ediyor:

"Brooklyn'in, Mikal Bridges'in etrafına oyuncular ekleyerek yapılanma niyetinin devam ettiğine inanıyorum."

Geçtiğimiz Şubat ayında Nets'e, Bridges karşılığında dört adet ilk tur draft hakkı teklif edildiği bildirilmişti.

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