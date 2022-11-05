Nesibe Aydın'ın ilk mağlubiyeti Ormanspor'dan

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Ormanspor, Nesibe Aydın'ı 69-62 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Nesibe Aydın'ın ilk mağlubiyeti Ormanspor'dan
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05 Kasım 2022 19:36
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Ankara derbisinde OGM Ormanspor, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 69-62 yendi.

OGM Ormanspor ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Nesibe Aydın ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Kerem Baki, Abdullah İlik, Hasan Ok

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 9, Derin Yaya 3, Thomas 8, Egbo 17, Nelson 11, Duygu Özen, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Elif Emirtekin, İlayda Güner 2

OGM Ormanspor: Williams 24, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Gray 17, Fatmanur Karakaş 4, Kübra Erat 3, Sera Özelçi 3

1. Periyot: 7-16

Devre: 27-32

3. Periyot: 44-44

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