Nenad Bjelica derbiye özenle çalışıyor

Lige inişli-çıkışlı bir grafikle başlayan Trabzonspor'da Bjelica, milli arada yardımcılarıyla birlikte kapandı, Beşiktaş'ı çalıştı.
Deneyimli hoca, Kartal'ın bu sezon oynadığı maçları yeniden izledi. Olumlu ve olumsuz yönlerini çıkardı. Derbiye kadar idmanlarda da bunu işleyecek.
DERBİYLE MESAJ VERİLECEK
Milli arada Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu gibi isimleri alan Trabzonspor'un, Beşiktaş derbisinde sakatlıktan dönecek Trezeguet, Eren ve Kourbelis'ten de yararlanma şansı olacak.
Ligin ilk 4 haftasında 6 puan elde eden Karadeniz devi, Beşiktaş derbisine odaklanarak şampiyonluk yarışında olacağının mesajını güçlü şekilde vermek istiyor.
Deneyimli hoca, Kartal'ın bu sezon oynadığı maçları yeniden izledi. Olumlu ve olumsuz yönlerini çıkardı. Derbiye kadar idmanlarda da bunu işleyecek.
DERBİYLE MESAJ VERİLECEK
Milli arada Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu gibi isimleri alan Trabzonspor'un, Beşiktaş derbisinde sakatlıktan dönecek Trezeguet, Eren ve Kourbelis'ten de yararlanma şansı olacak.
Ligin ilk 4 haftasında 6 puan elde eden Karadeniz devi, Beşiktaş derbisine odaklanarak şampiyonluk yarışında olacağının mesajını güçlü şekilde vermek istiyor.