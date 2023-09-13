Nenad Bjelica derbiye özenle çalışıyor

Milli ara sonrası Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica derbiye sıkıca hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica derbiye özenle çalışıyor
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13 Eylül 2023 11:22
Lige inişli-çıkışlı bir grafikle başlayan Trabzonspor'da Bjelica, milli arada yardımcılarıyla birlikte kapandı, Beşiktaş'ı çalıştı.

Deneyimli hoca, Kartal'ın bu sezon oynadığı maçları yeniden izledi. Olumlu ve olumsuz yönlerini çıkardı. Derbiye kadar idmanlarda da bunu işleyecek.

DERBİYLE MESAJ VERİLECEK

Milli arada Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu gibi isimleri alan Trabzonspor'un, Beşiktaş derbisinde sakatlıktan dönecek Trezeguet, Eren ve Kourbelis'ten de yararlanma şansı olacak.

Ligin ilk 4 haftasında 6 puan elde eden Karadeniz devi, Beşiktaş derbisine odaklanarak şampiyonluk yarışında olacağının mesajını güçlü şekilde vermek istiyor. 

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