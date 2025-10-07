Nemanja Matic: "Sadece futbol olduğu için şanslıydım"

Sassuolo forması giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Nemanja Matic, "Çocukken sadece futbola sahip olduğum için şanslıyım. Yeni nesil için şu anda çok fazla dikkat dağıtıcı unsur var." diye konuştu.

calendar 07 Ekim 2025 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nemanja Matic: 'Sadece futbol olduğu için şanslıydım'
Sassuolo forması giyen orta saha oyuncusu Nemanja Matic, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Yeni nesil futbolcuların sorunları ile ilgili değerlendirmede bulunan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Bence yeni nesil çok fazla PlayStation oynuyor. Futbol dışında çok fazla dikkat dağıtıcı unsur var ve bunlar futboldan uzaklaştırıyor. Çocukken sadece futbola sahip olduğum için şanslıydım." dedi.

"Bugün gençlerin yapacak çok şeyi var ve sadece spora odaklanmak zorlaşıyor." diyen Matic, "Günde iki saat antrenman yapıyorlar ve hepsi bu! Ben bütün gün sahada olurdum." diye konuştu.

Nemanja Matic, yaz transfer döneminde imza attığı Sassuolo'da şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

