Necip Uysal: 'Beşiktaş için her şeyimi veriyorum'

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Erzurumspor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş vardı" diyen Necip Uysal: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakiplerin hepsi puan kaybetti. Değerli bir 3 puandı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Önde hareketsiz kaldık. Pozisyon bulamadık. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı! Herkesin ayağına sağlık" dedi.



Muhabir: "Beşiktaş formasını en çok giyen 3. oyuncusun, Beşiktaş'ın ölümsüzlerinden birisin."



Necip Uysal: "Çok mutluyum. Böyle şeyler nadirdir. Ben de bu formayı giydikten sonra her şeyimi veriyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Güzel günler yakın inşallah."



