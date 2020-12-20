Necip Uysal: "Beşiktaş için her şeyimi veriyorum"

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Erzurumspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal: 'Beşiktaş için her şeyimi veriyorum'
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20 Aralık 2020 21:17
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Erzurumspor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş vardı" diyen Necip Uysal: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakiplerin hepsi puan kaybetti. Değerli bir 3 puandı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Önde hareketsiz kaldık. Pozisyon bulamadık. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı! Herkesin ayağına sağlık" dedi.

Muhabir: "Beşiktaş formasını en çok giyen 3. oyuncusun, Beşiktaş'ın ölümsüzlerinden birisin."

Necip Uysal: "Çok mutluyum. Böyle şeyler nadirdir. Ben de bu formayı giydikten sonra her şeyimi veriyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Güzel günler yakın inşallah."



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