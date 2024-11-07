NBA'in, televizyon reytinglerini ve taraftar etkileşimini yüksek tutacak ABD'li yeni bir yıldız oyuncuyu bulma konusunda zorluk yaşadığı iddia edildi.



Front Office Sports'tan Colin Salao, NBA'in izlenme oranı düşme eğilimini sürdürdüğünü ve ligin halen Steph Curry, LeBron James ve Kevin Durant gibi yıldız oyuncuların zaman içinde elde ettiği gibi TV reytingleri ve taraftar etkileşimi yaratabilecek yeni bir yıldız aradığını belirtti:



"Bu üç yıldız, Paris Olimpiyatları sırasında yaz aylarında ABD Takımı ile bir araya geldiğinde izlenme oranlarını yükseltmişlerdi. Altın madalya maçı, 1996'dan beri en çok izlenen Olimpiyat erkekler basketbol maçıydı. Anthony Edwards ve Devin Booker gibi genç yıldızlar, kısmen şampiyonluk eksikliğinden dolayı, bu üçlü kadar izleyici çekemediler.



Bu isimler Nikola Jokić ve Giannis Antetokounmpo gibi uluslararası oyuncuların gerisinde kaldılar ve tüm başarılarına rağmen, ABD'li izleyicileri James, Curry ve Durant kadar etkileyemediler."



2023-24 sezonu NBA ödülleri Avrupalılar tarafından domine edilmiş ve Sırp yıldız Nikola Jokic, bir başka harika normal sezon performansının ardından, tekrar MVP ödülünün sahibi olmuştu.



Bunun yanı sıra Fransız ikili Rudy Gobert ve Victor Wembanyama ise sırasıyla Yılın Savunmacısı ve Yılın Çaylağı ödüllerini evlerine götürerek, NBA'de başarı elde eden Avrupalı yıldızların listesine eklenen bir diğer isimler oldular.



