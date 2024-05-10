NBA, Milwaukee Bucks guardı Patrick Beverley'ye "seyircilere birden çok kez basketbol topu fırlatması ve medyanın mevcut olduğu sırada bir muhabirle uygunsuz etkileşimde bulunması" nedeniyle dört maç uzaklaştırma cezası verdi.



Her iki olay da 2 Mayıs'ta Indiana Pacers'ın ilk tur serisinin 6. maçında 120-98 mağlup olduğu sırada ve sonrasında meydana gelmiş, yenilgiyle Milwaukee ekibi playofflardan elenmişti.



35 yaşındaki Beverley, Indiana'nın arenası Gainbridge Fieldhouse'da Bucks'ın dördüncü çeyrekte 20 sayı geride kalmasıyla rakip takımın benchinin arkasında yer alan taraftarlarla tartışmaya girmişti.



Pacers taraftarlarına top fırlatan Beverley, attığı topu geri istedikten sonra bir kez daha fırlatmıştı.



Maç sonrası medyanın mevcut olduğu sırada Beverley, podcast'ine abone olmadığı için ESPN yapımcısı Malinda Adams ile konuşmayı reddetmiş, daha sonra kendisinden basın çemberinden çıkmasını istemişti.



Sezon boyunca yalnızca podcast'ine abone olan medya üyeleriyle konuşma konusunda kendine kural koyduğunu belirtmiş olan Beverley, olaydan dolayı özür dilemek için Adams'ı aradığını söyledi.



Bucks guardı ayrıca, olayların ardından X'te (Twitter) paylaştığı bir gönderide "daha iyi olacağına" söz verdi.



Bu yaz serbest kalacak olan 35 yaşındaki oyuncunun, cezasını hangi takımla sözleşme imzalarsa o takımla çekeceği kayıtlara geçti.





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