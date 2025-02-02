NBA'de gecenin X raporu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 128-112 yendi.



NBA'de 9 maç yapıldı. Knicks'e konuk olan Lakers'ta 33 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle oynayan James, NBA tarihinde 40 yaşından sonra birden fazla maçta triple-double yapan ilk isim oldu.



Sezonun 28. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Austin Reaves 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Rui Hachimura 21 sayı, 3 ribaunt üretti.



Doğu Konferansı'nda 32 galibiyet, 17 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Knicks'te ise Josh Hart 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Jalen Brunson 17 ve Mikal Bridges 16 sayı attı.



- Thunder'dan Kings'e 34 sayı fark



Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 34 sayı farkla 144-110 mağlup ederek 38. galibiyetini aldı.



Thunder'da Aaron Wiggins 41 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı, 9 asistle galibiyete katkı sağladı.



Kings'te ise De'Aaron Fox'un 20 ve Malik Monk'un 19 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.



- Sonuçlar



Utah Jazz-Orlando Magic: 113-99



Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 132-127



Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 104-107



Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 144-110



Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 103-105



Houston Rockets-Brooklyn Nets: 98-110



San Antonio Spurs-Miami Heat: 103-105



New York Knicks-Los Angeles Lakers: 112-128



Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 127-108



