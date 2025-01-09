Nazillispor'da Muzaffer Taşkın'a Ganalı yardımcı geldi

Nazillispor'da devre arasında takımın başına geçen teknik direktör Muzaffer Taşkın'ın ekibine Ganalı eksi futbolcu Mohammed Sumaila katıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazillispor'da Muzaffer Taşkın'a Ganalı yardımcı geldi
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09 Ocak 2025 14:19
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'da devre arasında takımın başına geçen teknik direktör Muzaffer Taşkın'ın ekibine Ganalı eksi futbolcu Mohammed Sumaila katıldı.

Antalya kampına gelen 33 yaşındaki Sumaila kısa sürede takımın en sevilen isimlerinden biri oldu.

Sumaila, ülkemizde daha önce Didim Belediyespor, Tire 1922 Spor, Torbalıspor, Ortaca Belediyespor, Gaziemir Gençlikspor, Tavşanlı, Güllübahçe ve Küçükpazar gibi amatör takımlarda forma giydi.
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