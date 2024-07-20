Nazilli'den transfer bombardımanı

TFF 2'nci Lig'de geçen sezonki kadrosu büyük oranda dağılan Nazillispor, transferde imzaları üst üste attırıyor.



Genç ağırlıklı kadro oluşturmaya çalışan siyah-beyazlı kulüp son olarak Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Ateş, Kastamonuspor'dan 26 yaşındaki kaleci Mustafa Güngör, Erzincanspor'dan 18 yaşındaki sol bek Dursun Efe Akdemir, Adıyaman FK'dan 22 yaşındaki sağ bek Emir Yıldız, Etimesgut Belediyespor'dan 18 yaşındaki Cengizhan Kalaycıoğlu ile altyapıdan çıkıp farklı kulüplerde oynayan kaleci Hasan Çayrak ve orta saha Serkan Güler'le sözleşme imzaladı.



Öte yandan kulüpten ayrılan Recep Efe Koçak ise 24Erzincanspor'a transfer oldu.





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