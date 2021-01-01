Nash: "James'in sakatlığı, günden güne değerlendirilecek"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, James Harden'ın sakatlığının 'günden güne değerlendirileceğini' söyledi.



Nets, Kevin Durant'in hamstring sakatlığından ötürü kadro dışı kalmasından beri neredeyse iki ay geçmesinden ötürü, Harden'ın benzer bir sorunla karşılaşmamasını umuyordu.



Harden, Charlotte Hornets karşısında dün gece oynanan karşılaşmayı sağ hamstring sorunu ile kaçırmıştı. Ancak sakatlığının yalnızca birinci derece bir zorlanma olduğuna inanıladığı için, Nets bu durumdan ötürü ekipçe daha rahat hissettiğini açıkça belirtti.



Koç Steve Nash, Harden'ın hamstringine yapılan taramaların temiz çıktığını ve yırtılma görülmediğini açıkladı:



"Oldukça iyi durumda. Taraması vardı ve temiz çıktı, yani günden güne değerlendirme altında olacak. Daha kötü olmadığı için şanslıyız. Rahat bir nefes aldık ve muhtemelen kendisini önümüzdeki birkaç maçta göreceğiz."



Harden, geçtiğimiz Çarşamba günü Houston Rockets'a karşı oynanan karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde oyundan ayrılmak durumunda kalmıştı.



