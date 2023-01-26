Nart Spor, kullanılmayan formalarını Afrika'ya gönderdi

Kuzey Kafkasya kökenli yurttaşların çabasıyla kurulan Nart Spor Kulübü, isim değişikliği nedeniyle kullanılmayan takım formalarını Mali'de ihtiyacı olan sporculara gönderdi.



Eski adı FK 1864 olan futbol kulübü, geçen yıl isim değişikliğine giderek Bakırköy'de Nart Spor Kulübü olarak faaliyet göstermeye başladı. İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve 18 yaş altı bir futbol takımı da bulunan kulüp yöneticileri, spor dünyasında diğer takımlara örnek olacak bir sosyal yardım aktivitesine imza attı. İsim değişikliği nedeniyle kullanılmayan kulübe ait eski formalar, Afrika'da ihtiyacı olan insanlara gönderildi.



- Kuzey Kafkasya kökenlileri temsil eden spor kulübü



AA muhabirinin konuyla ilgili görüştüğü Nart Spor Kulübü Başkanı Tarık Tekin, kulüplerinin temellerinin 2008 yılında atıldığını ve o yıl "FK 1864" ismiyle faaliyete geçtiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Ama geçen sene itibarıyla isim değişikliğine ve yeni bir yapılandırmaya geçtik. Yeni kurulmuş bir kulüp olarak görebilirsiniz bizi. Kuzey Kafkasya kökenli insanları temsil eden bir spor kulübüyüz. 1864'de anavatanımızı terk etme noktasına gelince Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerine savrulduk. Osmanlı'nın dağılmasıyla da o savrulduğumuz yerlerde kaldık. Büyük bir kısmımız Türkiye'de ama bugün Libya'ya da gitseniz Kuzey Kafkas kökenli Libya vatandaşı görürsünüz, İsrail'e gitseniz de bulursunuz. Hep o sorunlu topraklarda bir parçamız kaldı. Bu insanlara hem hitap edebilmek hem onları temsil etmek amacıyla kulübümüzü kurmuş bulunmaktayız."



Amaçlarının insanları bir araya getirmek ve ülkeler arasındaki ilişkileri arttırmak olduğunu kaydeden Tekin, "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, Türkiye ile Ürdün, İsrail, Suriye arasında ilişkiye katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Bu amaçla da bu yola çıktık." dedi.



İlk yılları olması nedeniyle şu an sadece futbol branşlarının olduğunu, İstanbul Süper Amatör Küme'de mücadele ettiklerini ve 18 yaş altı bir futbol takımlarının da bulunduğunu anlatan Tekin, A takımlarının şampiyonluk mücadelesi verdiğini, 18 yaş altı takımlarının ise grubunda lider olduğunu, ilerleyen dönemlerde diğer spor branşlarında da faaliyet göstereceklerin ifade etti.



- Afrika'ya forma göndermenin hikayesi



Başkan Tarık Tekin, diğer spor kulüplerine örnek olacak sosyal yardım faaliyetiyle ilgili de, şu açıklamaları yaptı:



"Hep, 'Spor; barış, dostluk, kardeşliktir' deniliyor ama sözde kalan bir şey. Biz sözde kalmasın istiyoruz genel olarak. Kulübümüz yönetim kurulu üyelerinden Ümit Bekdemir'in fikriydi. Kendisi Afrika'da uluslararası ticaretle uğraşıyor. İsim değişikliği sebebiyle kullanmadığımız 'FK 1864' formaları, bir şekilde Afrika'daki bir köye gönderdi. Oradan da o formalarla çekilmiş görüntüler geldi. Bizim çok hoşumuza gitti açıkçası. Bu bizim açımızdan bir başlangıç olacak. Tabii küçük bir kulübüz, henüz yolun başındayız. İmkanlarımız ölçütünde her sene benzer aktiviteler yapacağız inşallah."



Formaları gönderen kulübün yönetim kurulu üyesi Ümit Bekdemir de yaklaşık 18 yıldır Afrika ile ticaretle uğraştığını ve oradaki insanların şartlarını bildiği için böyle bir girişimde bulunduğunu anlatarak, "Kullanmadığımız formalar ne çöpe atılsın ne bir şey olsun, işe yarasın, ihtiyacı olan insanların gönlüne dokunalım diye, Mali'de ticaret yaptığım insanlar vardı onlarla görüştüm ve gönderdim. 35-40 bin nüfuslu bir kasabada dağıtıldı. 1 Ocak kutlamasıyla ilgili turnuvada formalarını giymişler ve bize fotoğraf çekip gönderdiler. Çok memnun kaldılar. Bugünden sonra da benzer aktiviteleri yapmaya çalışacağız. Komple set halinde 5 takım forma vardı. Böylece Türkiye'yi de tanıtmış oluyoruz." şeklinde konuştu.



- Formalar Mali'deki Nyamina kasabasında



Nart Spor Kulübüne ait eski formalar, Batı Afrika ülkesi Mali'de bulunan Nyamina kasabasında, ihtiyacı olan takım ve sporculara ulaştırıldı.



1 Ocak kutlamalarında formaları giyen oyuncular, fotoğraf çektirip Nart Spor Kulübüne göndererek, teşekkürlerini iletti.





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