İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.



Napoli, karşılaşmanın 17. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçti. İlk yarı Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Roma'da 75. dakikada sahne alan Stephan El Shaarawy, attığı golle skora denge getirdi. Napoli, 86. dakikada Giovanni Simeone ile yeniden öne geçti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Napoli, Roma'yı ağırladığı maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Napoli'de Kim Min Jae, 90 dakika sahada kaldı. Elif Elmas, 68. dakikada oyuna girdi.



Napoli, bu galibiyetin ardından arka arkaya 4. kez kazandı ve ligde puanını 53'e yükseltti. Luciano Spalletti'nin en yakın takipçisi 40 puanı bulunan Inter. 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Roma ise 37 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Spezia deplasmanına gidecek. Roma, sahasında Empoli'yi ağırlayacak.



Görsel Kaynak: Napoli / Twitter





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