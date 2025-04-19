Napoli'ye 3 puanı McTominay getirdi!

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli, Monza'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli'ye 3 puanı McTominay getirdi!
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19 Nisan 2025 20:52
İtalya Serie A 33. haftasında Napoli, Monza ile deplasmanda karşı karşıya geldi. U-Power Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Napoli oldu.

Konuk ekip Napoli'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Scott McTominay attı.

Bu sonucun ardından Napoli, 71 puana yükseldi. Ligin son sırasında yer alan Monza, 15 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Napoli, sahasında Torino'yu ağırlayacak. Monza, Juventus deplasmanına gidecek.

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