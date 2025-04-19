İtalya Serie A 33. haftasında Napoli, Monza ile deplasmanda karşı karşıya geldi. U-Power Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Napoli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Konuk ekip Napoli'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Scott McTominay attı.
Bu sonucun ardından Napoli, 71 puana yükseldi. Ligin son sırasında yer alan Monza, 15 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Napoli, sahasında Torino'yu ağırlayacak. Monza, Juventus deplasmanına gidecek.
Konuk ekip Napoli'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Scott McTominay attı.
Bu sonucun ardından Napoli, 71 puana yükseldi. Ligin son sırasında yer alan Monza, 15 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Napoli, sahasında Torino'yu ağırlayacak. Monza, Juventus deplasmanına gidecek.