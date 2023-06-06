Napoli, Kim Min-Jae'nin alternatifini buldu

Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan Napoli, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'ye birçok kulüpten teklif olması sebebiyle stoper arayışına çıkan İtalya şampiyonu, Villarreal'in İspanyol stoperi Pau Torres'i gündemine aldı.



Haberde, sözleşmesinde 65 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olan 26 yaşındaki stoper için Napoli 30-35 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı aktarıldı.



Pau Torres, bu sezon Villarreal formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 1 gol kaydetti.





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