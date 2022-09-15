UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Rangers ile Napoli karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan karşılaşmayı Napoli, 3-0'lık skorla kazandı.



İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 68. dakikada penaltıdan Matteo Politano, 85. dakikada Giacomo Raspadori ve 90. dakikada Tanguy Ndombele attı.



Napoli, ayrıca 60. dakikada Piotr Zielinski ile bir penaltıdan yararlanamadı.



Rangers'ta James Sands, 53 ve 55. dakikalarda gördüğü kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Napoli'de Kim Min Jae 90 dakika sahada kalırken, Eljif Elmas son dakikalarda oyuna girdi.



Bu sonucun ardından Napoli, grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Rangers 2 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.



Grubun bir sonraki haftasında Napoli, Ajax deplasmanına konuk olacak. Rangers, Liverpool ile Anfield'da karşılaşacak.





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