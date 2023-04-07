İtalya Serie A'nın 29. haftasında Napoli, Lecce deplasmanına konuk oldu. Via Del Mare'deki maçı Napoli 2-1'lik skorla kazandı.



Napoli, 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



Lecce, 52. dakikada Federico Di Francesco ile eşitliği yakaladı. Napoli, Wladimiri Falcone'nin 64. dakikada kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Napoli sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Napoli'de Kim Min Jae ve Elif Elmas 90 dakika sahada kaldı.



Bir maç aradan sonra kazanan Napoli, 74 puana yükseldi. Lecce, 27 puanda kaldı.



Napoli, gelecek hafta sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak. Lecce, Sampdoria'yı konuk edecek.





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